Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

15 bin öğretmenin atama töreni Törendeki öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama butona basması Ekranda ismi çıkan öğretmenlerin sevinçleri Öğretmenlerin sahneye çıkmaları Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür...

15 bin öğretmenin atama töreni

Törendeki öğretmenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama butona basması

Ekranda ismi çıkan öğretmenlerin sevinçleri

Öğretmenlerin sahneye çıkmaları

Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title