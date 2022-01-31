Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı
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15 bin öğretmenin atama töreni Törendeki öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama butona basması Ekranda ismi çıkan öğretmenlerin sevinçleri Öğretmenlerin sahneye çıkmaları Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür...
15 bin öğretmenin atama töreni
Törendeki öğretmenler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama butona basması
Ekranda ismi çıkan öğretmenlerin sevinçleri
Öğretmenlerin sahneye çıkmaları
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı.