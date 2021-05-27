CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 146. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 146. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 146. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' nda 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' nda 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenleniyor. Toplantıya AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının adaya teknelerle gelişleri sürerken ada ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak ismi değiştirilen Yassıada'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı adada düzenlenen ilk etkinlik olma özelliği taşıyor.  Düzenlenen toplantıyı takip etmek isteyen çok sayıda basın mensubu da sabah saatlerinde adaya geldi. 

Görüntü dökümü:

-------------------Adadan görüntülerÖnlemlerden görüntüGelenlerden görüntü

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 146. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK - Haberler
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