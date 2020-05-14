Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Koronavirüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA