Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik, Ey Batı neredesiniz?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)

Erdoğan: "13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı