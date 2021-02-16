Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik, Ey Batı neredesiniz?"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik, Ey Batı neredesiniz?"

16.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:41

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)

Erdoğan: "13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik, Ey Batı neredesiniz?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik, Ey Batı neredesiniz?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik, Ey Batı neredesiniz?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik, Ey Batı neredesiniz?'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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