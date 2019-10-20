20.10.2019 18:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz. Bunu Trump'ın gönderdiği heyete de söyledim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA