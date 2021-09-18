Cumhurbaşkanı Erdoğan: '12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar Dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."

 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi
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/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.' - Haberler
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