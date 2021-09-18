Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar Dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri