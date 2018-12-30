Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın aday gösterilme nedeniyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

ERDOĞAN'DAN AK PARTİ TEŞKİLATINA UYARI: KENDİZİ SORHULAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat toplantısında partililere hitap etti. Konuşmasında çoğunlukla 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin konulara yer veren Erdoğan, ""Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım? Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir." dedi.

ERDOĞAN: GÜÇLÜ ADAY YAKIŞIR DEDİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Binali Yıldırım'ın aday gösterilmesine ilişkin merak edilen soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Şimdi yeni bir imtihanın arifesindeyiz. Dikkat edin bu imtihanda İstanbul'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı aday olarak gösteriyoruz. Neden: İstanbul öyle büyük bir şehir ki İstanbul'a da ancak böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır dedik ve Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik." dedi.

"GENÇ KUŞAĞA KENDİMİZİ DAHA İYİ ANLATMAMIZ LAZIM"

Erdoğan, "Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu: "Hassasiyetlere dikkat edeceğiz. 'Burada da işte hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya değişirken bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. 18-35 yaş arası kuşağa kendimizi daha iyi anlatmamız lazım." dedi.

Erdoğan, "Bu davanın sonunda mal, mülk, şan, şöhret bekleyen yanılır." ifadelerini kullandı.



