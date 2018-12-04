Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır"

Erdoğan:"Türkiye-Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum"

"Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu"

KARAKASCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulundu.