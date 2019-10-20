Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı.

20.10.2019 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Horon oynayan çocukları bir süre izleyen Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

Stant ziyaretleri esnasında Erdoğan'a Rize'ye özgü bir kuş olan atmaca tablosu hediye edildi.

Kaynak: AA
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