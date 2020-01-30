Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir"

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

30.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

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Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir"
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