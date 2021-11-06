Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var? HDP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var?" - BATMAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı basketbol maçının perde arkası! "Ayıp oluyor" diyerek sahaya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da...