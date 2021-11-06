Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var? HDP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var?" - BATMAN

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