Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Maddelik Uyum Yasasını Onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Maddelik Uyum Yasasını Onayladı

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Maddelik Uyum Yasasını Onayladı

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı.

7140 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et