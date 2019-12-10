10.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA