Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış" programına katıldı
Canlı bağlantı ile Bartın, Kütahya, Van'a bağlantı yapılması Bağlantı yapılan yerlerde kurdele kesimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Kurdele kesilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1.
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Canlı bağlantı ile Bartın, Kütahya, Van'a bağlantı yapılması
Bağlantı yapılan yerlerde kurdele kesimi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Kurdele kesilmesi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış" programına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı