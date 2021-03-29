Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış" programına katıldı

Canlı bağlantı ile Bartın, Kütahya, Van'a bağlantı yapılması Bağlantı yapılan yerlerde kurdele kesimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Kurdele kesilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1.