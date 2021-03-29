Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış" programına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış" programına katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Canlı bağlantı ile Bartın, Kütahya, Van'a bağlantı yapılması Bağlantı yapılan yerlerde kurdele kesimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Kurdele kesilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1.

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Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor

Canlı bağlantı ile Bartın, Kütahya, Van'a bağlantı yapılması

Bağlantı yapılan yerlerde kurdele kesimi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi

Kurdele kesilmesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış' programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış' programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış' programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış' programına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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