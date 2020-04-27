Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz." (İHA) Kaynak: İHA