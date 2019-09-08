Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 katrilyon 20 trilyon lira olan 109 eserin bugün toplu açılışını yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 katrilyon 20 trilyon lira olan 109 eserin bugün toplu açılışını yapıyoruz"

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti.

08.09.2019 19:09

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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