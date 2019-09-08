Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 katrilyon 20 trilyon lira olan 109 eserin bugün toplu açılışını yapıyoruz"
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti.
08.09.2019 19:09
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (6)
Kaynak: AA