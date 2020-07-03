Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
03.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından basına açıklamalarda bulundu. Açıklamadan önce, basın mensuplarının mikrofonları tek bir yerde toplandı ve görevli tarafından mikrofonlara dezenfektan sıkıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir patlama meydana geldi. ve patlama neticesinde şu an itibariyle buradaki personel sayısı 189. 189 personel içerisinde yaralı sayısı, 1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette. Gerek AFAD gerek UMKE gerek itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. Bu koruma altına aldıkları, kontrol altına aldıkları söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler gerek uçak ile bu çalışma devam ediyor. İki yangın helikopteriyle bir yangın uçağı burada aktif çalışıyor. Bu arazi 160 dönüm arazi. Arazide 15 yerleşim alanında bina var. Yerleşim yerlerine de 3 km mesafede. Bu fabrika şu anda tüm personel de tabii civardan, bu mahallin insanları. Temennimiz odur ki bu yaralıların İnşallah sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada. Gerek içişleri, gerek sağlık, gerek aile sosyal çalışma bakanım oradalar. Valimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız İlçe Belediye başkanlarımız hepsi olay yerindeler yakından takip ediyorlar. Ben iş yeri sahibiyle de birkaç kaz görüşmeler yaptım. Kendileri de şu an itibariyle olay yerinde ilgili arkadaşlarla çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar temenni ediyorum" dedi.

Libya'daki gelişmelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu planlamayı hafta başı planlamayı yaptıktan sonra önce deniz kuvvetleri komutanımızı bölgeye gönderdik. Ardından bir heyetle savunma bakanım oraya gidecekti. Dünkü Katar ziyaretinden sonra da bugün savunma bakanım oraya gitmiş durumda. Bu heyetle orada yapacakları çalışmayla İnşallah bu Libya'daki süreci çok daha yakın markaj içerisinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da mevcut meşru hükumetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım" dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuç bildirgesini yayınladık. Bildirgede ne varsa bunları orada konuştuk müzakere ettik. Neticesinde de korona virüs hallolduktan sonra biz Tahran zirvesini inşallah İran'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Müzakerelerde bölgenin sıkıntılarını ele aldık. Ağırlıklı olarak Suriye. Suriye'de neler yapabiliriz, Astana üçlüsü olarak bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğiz, tüm bunların yanında gerek Akçakale, gerek Cilvegözü, buralarda insani yardım noktasında ne gibi adımlar atmamız lazım bunları konuştuk. Suriye halkına insani yardım gerek birleşmiş milletlerden olsun gerek bizim ülkemizden olsun hepsi Türkiye üzerinden gidiyor. Türkiye olarak insani yardım konusunda hassasiyetimiz devam ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşme hakkında, "Katar ziyareti Covid- 19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleriyle olan bütün konuları sayın Temim ile ele aldık. Birinci derecede Libya konusu, bunun dışında Suriye, Irak, Sudan konusu, Yemen'le ilgili gelişmeleri ele aldık. Hepsinde den öte Türkiye Katar ilişkilerini, siyasi ticari ekonomik kültürel, birlikte neler yapabiliriz bunları görüşme fırsatını samimi bir ortamda ele aldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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