Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak." - İSTANBUL Kaynak: İHA