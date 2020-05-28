Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
28.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak." - İSTANBUL
Kaynak: İHA