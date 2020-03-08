Cumhurbaşkanı Erdogˆan'dan 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
08.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü'nü tebrik ediyorum."
Paylaşımda, Erdoğan'ın 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla dün yayımladığı mesaj da yer aldı.
Kaynak: AA