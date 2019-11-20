Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşılaması Basın için poz verme (tokalaşma) Başbaşa görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky...

20.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:06
Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

'ın Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşılaması

Basın için poz verme (tokalaşma)

Başbaşa görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası iki lider başbaşa görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
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