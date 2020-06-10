Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Civelek atandı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Civelek atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Civelek atandı
10.06.2020 02:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı. Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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