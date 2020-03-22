Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan korona virüs açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan korona virüs açıklaması - Haberler
Yalçın Topçu, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan korona virüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kovid-19'a karşı Türkiye'nin devlet millet el ele verdiği mücadelenin dünyanın takdirine şayan olduğunu belirterek, "Bu musibeti de aklın ve bilimin gereğini dua sağanaklarımızla birlikte yerine getirerek aşacağız inşallah" dedi.

22.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan korona virüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kovid-19'a karşı Türkiye'nin devlet millet el ele verdiği mücadelenin dünyanın takdirine şayan olduğunu belirterek, "Bu musibeti de aklın ve bilimin gereğini dua sağanaklarımızla birlikte yerine getirerek aşacağız inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı da olan Topçu, yaptığı açıklamada, "Suyun hayati, maddi, manevi, bilimsel, sanatsal değer olmasının yanında siyası ve stratejik önemi olduğunu biliyoruz. Bizim milletimiz ise suyu kutsayan tek millettir. Oğuz Kağan, vasiyetnamesinin en önemli bölümünde Türk devletinin müstakbel sınırlarını 'daha deniz, daha ırmak. Güneş tuğ olsun, gökyüzü çadır' diyerek çizmiş, bu tarihi sözleriyle de suyun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Anadolu'da halkımız, 'tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın' diyerek hayatın merkezine suyu koymuş, kendine su veren kimseye de 'su gibi aziz ol' demişlerdir. Yine bizim medeniyetimiz suyu insanlığa sunulmuş en büyük nimet ve tüm insanlığın ortak malı olarak görmüş, 'deniz, büyük göl, büyük ırmaklar ve büyük su kaynakları kimsenin mülkü değildir. Bütün insanlığın ve canlıların bunlardan yararlanma hakkı vardır' demiştir" ifadelerini kullandı.

Topçu, suyla ilgili hadisler ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ayetlerin olduğunu belirterek, "Peygamberimizin varlığın başlangıcının su ile ilgili olduğuna ilişkin hadisini İmran B. Husayn (ra) şöyle nakleder: 'Rasülullah: Ezelde Allah'tan başka bir şey yoktu, arşı da su üzerinde idi. Levh-i Mahfuz'da her şeyi yazdı, gökleri ve yeri yarattı.' Peygamberimizin suya ilişkin verdiği mesajlardan biri de suyun iktisatlı kullanımıdır. Günümüzde ve gelecekte su ile ilgili sıkıntının ve susuzluğun çaresi ile ilgili, binlerce yıl öncesinden israfa engel olmaya önemli örnek olan abdest alınan su ile ilgilidir. Peygamberimiz, abdest almakta olan Sa'd (ra)'ın yanına uğradı ve ona: 'Nedir bu israf?' dedi. 'Abdestte israf olur muymuş' diye soran sahabeye, Hz. Peygamber, 'Evet, sen akarsuyun kenarında bulunsan bile' buyurmuştur. ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da su ile ilgili yüzün üzerinde ayetleri görüyoruz. 'Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş' diyen ümmeti olmakla şereflendiğimiz bizim Peygamberimizdir" dedi.

Topçu, çevrenin, doğanın ve atmosferin kirlenmesinin öncelikle su kaynaklarına zarar verdiğine dikkat çekerek, "Kirliliğin ve israfın önlenmesi, 'suyun kıymetini bilme' bilincinin artırılması ile ilgili proje ve eğitimlere azami öncelik verilmesi dünyamızın ve insanlığın geleceği için hayatidir. Bu nedenle, ekosistemi asırlardır yüksek teknoloji ve sanayii üretimleri ile kirletip zarar veren ülkelerin, ivedilikle bu zararları telafi etmeleri, insanlığa ve tabiata karşı olan borçlarını ödemeleri gerekir. Dünyanın ve insanlığın hayati meselesi olan 'fazla sera gazı salınımı' yapan ülkelerin kendi karbon pazarlarını oluşturması ve politikalarını uygulaması, diğer gelişmiş ülkelerin tek tip taahhütlerle bağlanıp, gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunun da protokolle ortaya konulan hedefleri yerine getirememesi neticesinde BM'nin İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmış olan 'Kyoto Protokolü'de başarısız olmuştur. Yayımlanan raporlar 4 milyar insanın her yılın belirli dönemlerinde su kıtlığı çektiğini,1 milyar insanın evinde temiz içme suyu bulunmadığını gösteriyor. Yüz milyonlarca kişi kirli su kaynaklarını içme suyu olarak kullandığı için her yıl binlerce hayata mal oluyor. Öte yandan tatlı su kaynaklarının hızla yok oluşu ekosisteme büyük bir darbe vuruyor" dedi.

Açıklamasında küresel tehdit Kovid-19'a karşı Türkiye'nin devlet-millet el ele vermiş olduğu mücadelenin dünyanın takdirine şayan olduğunu belirten Topçu, "Zor dönemlerde birlik ve beraberlik içinde olmak milletimizin en güzel vasıflarından birisi. Bu musibeti de, aklın ve bilimin gereğini dua sağanaklarımızla birlikte yerine getirerek aşacağız inşallah" dedi.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Burak Yılmaz Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan korona virüs açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 15:05:05. #1.14#
title