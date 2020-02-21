Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'ndan Vali Çatağay'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Konya eski milletvekili avukat Ayşe Türkmenoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Konya eski milletvekili avukat Ayşe Türkmenoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Vali Çağatay, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Türkmenoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ziyarette Türkmenoğlu'na, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık eşlik etti.