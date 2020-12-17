Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkmenistan ile ilişkilerimiz her alanda yüksek seviyede"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkmenistan ile ilişkilerimiz her alanda yüksek seviyede"

17.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:41
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan Cumhuriyeti'nin daimi tarafsızlığının 25'inci yıl dönümü etkinliğinde, "Türkmenistan ile ilişkilerimiz her alanda yüksek seviyede" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan Cumhuriyeti'nin daimi tarafsızlığının 25'inci yıl dönümü etkinliğinde, "Türkmenistan ile ilişkilerimiz her alanda yüksek seviyede" dedi.

'Türkmenistan Tarafsızlığın Ülkesi' yılı olarak belirlenen ve birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanan Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25'inci yılı vesilesiyle Ankara'da bir program düzenlendi. Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanliyev'in ev sahipliğindeki etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra milletvekilleri Bedri Yaşar ve İbrahim Aydemir, büyükelçiler ve iş dünyasından isimler katıldı. Etkinlik Türkiye ve Türkmenistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinlikte gerek kültür sanat faaliyetleriyle gerek etkinliklerle bağımsızlık günü kutlamalarına öncülük eden isimlere plaket taktim edildi.

"İlişkilerimiz her alanda yüksek seviyede"

Etkinlikte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, kardeş Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin yüksek düzeyde stratejik özelliğe sahip olduğunu, aynı zamanda uzun vadeli ve güvenilir ticari-ekonomik ortak olduğunu belirtti. Türkiye'nin kardeş ülke Türkmenistan'ın dış ticaret ortakları arasında ilk sıralarda yer almakta olduğunu da söyleyen Topçu, "İlişkilerimiz her alanda yüksek seviyede artarak devam etmektedir" dedi.

Topçu, Türkmenistan'a verilen daimi tarafsızlık statüsünün 12 Aralık 1995'de BM Genel Kurulu'nda 185 üyenin oy birliğiyle onaylandığını belirterek, "Bölge ve dünyanın barışına da büyük katkısı olan Türkmenistan'a verilen daimi tarafsızlık statüsünün 25'inci yıl dönümü kutlu olsun. Savaşa karşı barışın tarafında olan kardeş Türkmenistan dünya durdukça var olsun. Büyükelçimizin şahsıma takdim ettiği plaketi kardeşliğimizin nişanı olarak görüyor, kendilerine saygı ile şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanliyev ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki kardeşlerimiz, 1995 yılında BM Genel Kurulu Türkmenistan'a daimi tarafsız uluslararası hukuk statüsü tanıdı" ifadelerini kullandı. Amanliyev, tarafsızlık günü kutlamaları kapsamında birçok etkinliğin yapıldığına dikkat çekti. - ANKARA

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Türkmenistan ile ilişkilerimiz her alanda yüksek seviyede'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Türkmenistan ile ilişkilerimiz her alanda yüksek seviyede'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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