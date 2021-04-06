Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkiye-Kırgızistan stratejik ortak, kardeş iki ülkedir"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkiye-Kırgızistan stratejik ortak, kardeş iki ülkedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Türkiye-Kırgızistan stratejik ortak, kardeş iki ülkedir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye-Kırgızistan stratejik ortak, kardeş iki ülkedir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye-Kırgızistan stratejik ortak, kardeş iki ülkedir. İki ülke ilişkilerinin artarak büyümesi, iki ülkenin faydasına olduğu kadar bölgenin ve dünyanın da faydasınadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Denetleme Kurulu Üyesi Topçu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i ve Kırgızistan eski Kültür ve Bilişim Bakanı Sadyk Şer Niyaz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, "Türkiye-Kırgızistan stratejik ortak, kardeş iki ülkedir. İki ülke ilişkilerinin artarak büyümesi, iki ülkenin faydasına olduğu kadar bölgenin ve dünyanın da faydasınadır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, bölgede marka değeri olan bir yükseköğretim kurumudur. Türk-İslam dünyası içinde önemli bir rol model olan Kurmancan Datka Atamızın hayatını anlatan sinema filminin yönetmeni, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi; devlet, siyaset ve kültür adamı olan sayın bakana ve değerli büyükelçime bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Türkiye-Kırgızistan stratejik ortak, kardeş iki ülkedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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