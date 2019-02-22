Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Seçimlerde İstiklalinize ve İstikbalinize Oy Vereceksiniz

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. "Seçimlerde istiklalinize ve istikbalinize oy vereceksiniz" diyen Topçu, 'Cumhur İttifakı'nın üç temel üzerine kurulduğunu belirterek, "Bu ittifakın 3 bileşkesi var. Arada parazitler var, onlara itibar etmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Yalçın Topçu, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş insanlarıyla düzenlenen konferansta bir araya geldi.

'4 YILDA HİZMET ÇITASINI YÜKSELTTİK'

OSB hizmet binasında gerçekleştirilen konferansta ilk olarak OSB Başkanı Tahir Nursaçan söz aldı ve yaptıkları çalışmaları anlattı. Şehrin ve ülkenin kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Nursaçan, üretime dikkat çekerek, "Kayseri sanayisinin güçlü bir şekilde daha ileri bir seviyeye taşınması, hak ettiği yere kavuşabilmesi üretim ve istihdamla olur. 4 yıl gibi bir süre içinde yaptığımız çalışmalara bakıldığında hizmet çıtası ve kalitesinin ne kadar üst seviyelere çıkarıldığı herkes tarafından takdir ediliyor" dedi.

'İSTİKBALİNİZE VE İSTİKLALİNİZE OY VERECEKSİNİZ'

Nursaçan'ın ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazar günü gerçekleştireceği Kayseri mitingine dikkat çekerek, "Uzun adamı iyi karşılayın. Siz sanmayın bu seçimler sadece Kayseri'yi ilgilendirir, Ankara'yı, Yozgat'ı ilgilendirir. Bu seçimler ne yazık ki bizden başka herkesi ilgilendiriyor. Paris'in, Berlin'in, Moskova'nın gözü burada. Mesele belediye başkanı seçmek değil, istikbalinize ve istiklalinize oy vereceksiniz. Uzun adamı iyi karşılayın. Kayseri'ye yakışır şekilde karşılayacağınızdan eminim. Yer gök inlemeli. Bu ses çıkmalı ki titremeli oralar" diye konuştu.

'İTTİFAKI HALK, MHP VE AK PARTİ OLUŞTURUYOR'

'Cumhur İttifakı'nın 3 temel üzerine kurulduğunu da dile getiren Topçu, "Bu ittifakın 3 bileşkesi var. Arada parazitler var, onlara itibar etmeyin. Cumhur, millet demek, halk demek. Yani siz varsınız başında. Altında da 2 tane köklü, kadim partimiz var. MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir protokol var. O protokolü de 15 Temmuz'da 7 düvelin maşalarına karşı kanlarımızla yaptık, o protokol aslında odur. Sokaklarda gördük" dedi.

'ÖZHASEKİ İÇİN DUA EDİN, ANKARA'DAKİ TANIDIKLARINIZDAN DESTEK İSTEYİN'

'Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için destek isteyen Topçu, "Şimdi sizin Ankara da eşiniz dostunuz vardır. Türkiye'ye destek istedik, Ankara'ya da destek istiyoruz. Yani Ankara inşallah Özhaseki başkanla birlikte marka ülkelerin sıralamasında mesafe kat edecek. Çünkü tecrübeleri var. Şimdi ben bütün programlarına gitmeye çalışıyorum. Orada akrabalarınıza, eşinize, dostunuza söyleyin, desteği mutlaka verdirin. Ankara'nın tecrübeye, hesaba ihtiyacı var. Özhaseki başkan hesabı kitabı iyi biliyor. Tecrübe de var. 20 yıl Kayseri gibi yerde belediye başkanlığı yaptı, Çevre Bakanlığı yaptı. Özhaseki, gerçekten Ankara'ya yakışır, Onun için buradan oraya dualarınızla da, eşinizin, dostunuzun desteğini de ondan esirgemeyin. Ankara'daki tanıdıklarınız, eş ve dostlarınız arayın Özhaseki başkana destek versinler" ifadelerini kullandı.

- Kayseri

Kaynak: DHA