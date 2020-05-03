Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Özügürler Topluluğu'na konuk oldu
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Özügürler Topluluğu'na konuk oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Özügürler Topluluğu'na konuk oldu
03.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:21

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özügürler Topluluğu Youtube kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özügürler Topluluğu Youtube kanalının canlı yayın konuğu oldu. Moderatörlüğünü Çanakkale Vaizi Hüseyin Şahin'in yaptığı programda Topçu, "İslam Medeniyetinde Türkler" başlığı altında açıklamalarda bulundu.

Türk kelimesinin anlamına değinen Topçu, "Türk demek, Nizam ve Merhamet Medeniyetinin temsilcisi demektir. Yaradılış gayesine uygun davranmış, var olduğu günden bu tarafa Derebeyi ve Sömürge Medeniyetine karşı Nizam ve Merhamet Medeniyetinin temsilcisi olmuştur. Cenabı Hakkın Türk adı ile var ettiği, günümüzde diğergamlığı ile bilinen darda ve zorda olana kucak açan, güven veren, insanlık için huzuru, refahı ve barışı isteyen aman dileyene eli kalkmayan, tarih sahnesinde etkin olduğu dönemlerde insanlığa ve ekolojik döngüye salt adaletle ve yaradılış gayesine uygun davranan Nizam ve Merhamet Medeniyetinin evlatlarının adıdır Türk" ifadelerini kullandı.

Türk'ün seçilmiş olduğuna, Allah'ın yeryüzündeki son ordusu olduğuna dair bir çok alimin, Maide Suresi'nin 54.ayetini delil gösterdiğini aktaran Topçu, şunları aktardı:

"Türklerin İslamiyet'i kabulü Müslüman Araplar ile Çinlilerin Talas Nehri civarında yaptıkları ve beş gün süren, Türklerin Müslüman Arap'lara yardımı ile Çinli'lerin yenildiği savaş sonrası olduğu bilinmekle beraber aslında Türkler büyük göç ile birlikte 10. yüzyılda İslamiyet'i kitleler halinde kabul etmişlerdir. Tarihi kaynaklar, Oğuzlar içerisinde İslam'ı kabul eden Türkler için, Türk-İman veya Türkmen veya İmanlı Türk denildiğini yazmaktadır. Türklerin İslam dünyası ve medeniyeti üzerinde iki şekilde büyük etki yaptığı tarihi kayıtlara geçmiştir. Türkler, İslam medeniyetine faydalı işler yapan birçok alim yetiştirmiş, bunların içinden İran, Irak, Mısır, Endülüs ile boy ölçüşecek derecede İslam alimleri çıkmıştır. Birkaç örnek verecek olursak, Biruni, Harezmi, İbn-i Sina, Fergani, İbn-i Türk, İmam Maturidi, Farabi ve daha nicesi sayılabilir. Türkler, İslam dünyasında savaşçı özellikleriyle de orduların adeta bel kemiği olmuşlardır. Türkler'in İslam dünyası ve medeniyeti üzerinde ikinci büyük etkisi ise Türklerin büyük göçüdür. Asya'nın kıraç topraklarından 10.yüzyıldan itibaren kitleler halinde göç etmişler ve gittikleri her yerin kültür ve medeniyetine etki ve katkıda bulunmuşlardır."

"Birçok halk Müslüman olana 'Türk oldu' demiş"

Türklerin Anadolu'da Büyük Selçuklu Devletini kurup Anadolu ve Yakın Doğu'ya hakim olduklarını, Büyük Selçuklu Devleti'nden başlayarak dünyayı Nizam ve Merhamet Medeniyeti ile buluşturduklarını ifade eden Topçu, "İslam Dünyası en buhranlı dönemlerini yaşadığı anda kurulan Büyük Selçuklu Devleti ile birlikte İslam dünyasında bu buhran dönemi bitmiş, Osmanlı Devleti'nin de sınırlarının belirlenmesinde temel teşkil etmiştir. Türkler İslam'ı öylesine kabullenmiştir ki, zamanın birçok halkları Müslüman olana 'Türk oldu' demiş, Türk ile İslam'ı aynı görmüşlerdir. İslam'la mecz olan Türkler İ'lay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem diyerek her çağda 'Kızıl Elma' hedefine koşmuş, Tanrı Dağı'nın çocukları Hira Dağı'ndan gelen 'İnnemel mü'minüne ihvetun' ilahi emrine ram olup, İslam Medeniyetinin yükselmesi için Alperen, Serdengeçti, Gazi Derviş olmuşlar, olmaya da devam etmektedirler" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Müslümanların ve mazlumların güvenli yeridir"

Bin yıl önce Müslüman dünyasında yaşananlarının bugün yine yaşandığını kaydeden Topçu, "Türkiye, devleti ve milleti ile şu anda Müslümanların ve diğer mazlumların sığındığı tek güvenli yerdir. İslam Medeniyeti için Türklerin ne demek olduğunu, yüzde 85 oranında oy alarak Çeçenistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Şehid Cahar Dudayev şöyle ifade etmişler, 'Unutulmasın ki, Türkiye hem Türk Dünyasının, hem de İslam Alemi'nin ümit ışığıdır. Bu ışığın sönmesi hem İslam Alemi'nin, hem de Türk Dünyası'nın karanlığa gömülmesi demektir'. Yine benim bütün mazlumların ve Müslümanların İzzeti olarak tanımladığım, andığım Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç halkı için verdiği İstiklal mücadelesi esnasında milletimiz ile ilgili şu tespiti yapıyor. Tabuta konmuş da olsa, toprağa gömülmediği sürece Türkler tek güvencemizdir" diye konuştu.

Özügürler Topluluğu hakkında bilgiler veren Çanakkale Vaizi Hüseyin Şahin ise, "Özünü gürleştir, özgür ol diyerek başladığımız bu serüvende içimize bir yolculuk yapmayı, kendimizi bulmayı hedeflediğimiz bir topluluğuz. Bundan yola çıkarak adımıza ÖZ(Ü)GÜRLER dedik. Kitap okumaların, psikolojik ve kişisel eğitimlerin, tefsir, hadis, derslerinin, gönül sohbetlerinin olduğu ve ortaokul ya da lisedeki kardeşlerimizin de derslerine yardımcı olduğumuz bir topluluğuz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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