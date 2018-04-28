Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Kayıt Dışı Çabalar Milletin Ak Oyları ile Parça Parça Edilip Bir...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "24 Haziran'da sandıklarda bu kayıt dışı çabalar, bu abidik gubidik oyunlar milletin ak oyları ile parça parça edilip bir tarafa atılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 24 Haziran erken seçimleri ve CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Topçu, "Her ülkede iktidar vardır. İktidar olmazsa olmazdır ama bir olmazsa olmaz da demokrasinin gereği muhalefettir. Muhalefetin olması hem ülkenin hem milletin hayrınadır. İktidarı sorgular ve denetler. Bizdeki asıl eksiklik ne yazık ki muhalefettir. Birbirine benzemez bir araya geliyorlar. Şaibeli bir şekilde kayıt dışı siyasi usullerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunu kapalı kapılar arkasında yapıyorlar. Türkiye bunun örneklerini çok gördü. Geçmişte 'Güneş Motel' modeli, 'Şemsiye Partisi' modeli" ifadelerini kullandı.

"Kayıt dışı çabalar milletin ak oyları ile parça parça edilip bir tarafa atılacak"

Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de abudik gubidik işlerde olmam deyip ertesi günü kendine benzemez bir partinin, aynı fikir ikliminin içinde geçişler anlaşılabilir ama ülke meseleleriyle ilgili taban tabana zıt şeyleri neredeyse dillendirenlerin alt yapısı olmadan otel lobilerinde, bir gecede birçok milletvekilini bir tarafa transfer etmek, bir adayın karşısında onunla şahsıyla ilgili söylemlerle harekete geçerek benzemezlerin bir araya geldiği bir yapıdan bir aday çıkartılmaya çalışmasını milletin feraseti görüyor, anlıyor ve biliyor. Bunlar beyhude çabalar. Yerli ve milli çabalar değil bunun altını çizerek söylüyorum. Burada birileri ikbali için bu tip işlere giriyor demek çok basit bir tarif olur. Memleketimizin etrafı ateş çemberi. Her bir yerden cephe açıyorlar. Küresel terörün her çeşidiyle mücadele eden bir Türkiye ortada. Ekonomik, siyasi saldırıyla fiili saldırıyla karşı karşıyayız. Ordularımız sınır ötesinde. Bu çatı aday peşinde olanlar, kayıt dışı siyasetle bir şeyler yapmak isteyenler birbirine benzemezler, ülkenin bu kadar mevzusu için söyledikleri bir şey var mı? Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama ben ifade ediyorum bu milletin dedeleri nasıl ki Çanakkale'de bir araya geldiyse, Sakarya'da, Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında bir araya geldiyseler nasıl ki 15 Temmuz'da Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadıysa 24 Haziran'da da eminim ki Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklar. Bu sadece Ankara'nın sadece büyük Türk milletinin ikbali, istikbaliyle alakalı bir hadise değil. Ankara'nın ikbali, istikbali ve istiklali aynı zamanda Arakan'daki, Filistin'deki çocuğun da, Kuzey Irak'taki Kürt'ün de, Suriye'deki Türkmen dağındaki bir Türkmen'in de ikbali, istikbali ve istiklalidir. Kim ne yaparsa yapsın çatlasalar da patlasalar da bu kervan Allah'ın izniyle mazlum milletlerin şemsiyesi olmaya devam edecek. 24 Haziran'da sandıklarda bu kayıt dışı çabalar, bu abidik gubidik oyunlar milletin ak oyları ile parça parça edilip bir tarafa atılacak. 2023 hedeflerine bu millet hızlı bir şekilde gidecek."

"AK Parti ile MHP'nin yaptığı hadise aslında şudur, 16 bin yıllık tarihin ve bin yıllık terkibin siyaseten ete kemiğe bürünmüş halidir" diyen Topçu, "Bu noktadan hareketle bu siyaset açık bir siyasettir, milletin huzurunda yapılmıştır. Bunun karşısında siper alanlar gerçekten şaibeyle dolu, kayıt dışı, siyasete siyasetle karşı çıkılır. Böyle kayıt dışı siyasetlerle karşı çıkılmaz" şeklinde konuştu.

Topçu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bunlar siyasetin doğal yapısına uygun işler değil, yerli, milli tutum ve davranışlar değil, siyaseten aralarında neredeyse kan davası diyebileceğimiz meselesi olanlar bir gecede hangi baskıyla, hangi telkinle ve niçin bu denli sarmaş dolaş olabiliyorlar? Kuru bir ikbal meselesidir asla diyemeyiz. Gertrude Bell'in ve Lawrence'nin çocukları harekete geçti 100 yıl önce yarım bıraktıkları haritayı bizsiz tamamlamaya çalışıyorlar. Buna da karşı çıkan birisi var Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan buna karşı çıkıyor ve diyor ki 'benim medeniyet coğrafyamda yapacağınız her işte o masada ben olurum' ve neticede Mehmedimiz o topraklara postalını bastı ve Türkiye masadaki yerini aldı. Yerini alınca bu planın sahipleri çıldırdı. Tıpkı Gezi'yi başlattığı gibi, FETÖ'yü bir gece uzakları harekete geçirip üstümüze bomba yağdırdığı gibi şimdi siyaset marifeti ile hepimizi şaşkınlığa çeviren işler yapılıyor. Ben umuyorum ki bunlar ikbale matuftur. Ama olan hadiselere baktığınız zaman birilerini 'Sivas'ın katili' diye söylüyorlardı şu anda başköşelerinde misafir ediyorlar. Millet mutlaka ferasetiyle takip ediyor ve görüyor. Bu tip oyunların arkasında olanları da önünde olanları da aktörleri de 24 Haziran'da sandığa gömecek kanaatini taşıyorum ben." - ANKARA