Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli'nin 50'nci doğum gününü unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli'nin 50'nci doğum gününü unutmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli'nin 50'nci doğum gününü unutmadı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "İbad Hüseyinli'ye 50'nci ad gününde nice uzun ömürler diliyorum" "İbad Hüseyinli gibi yaşayan kahramanlarımızı toplumun önüne koyup, gelecek kuşaklara bir...

30.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:42

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli'nin 50'nci doğum gününü unutmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu:

"İbad Hüseyinli'ye 50'nci ad gününde nice uzun ömürler diliyorum"

"İbad Hüseyinli gibi yaşayan kahramanlarımızı toplumun önüne koyup, gelecek kuşaklara bir rol model olarak sunmak geleceğimiz için de çok önemli"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Karabağ Gazisi ve Ermeni Çete Lideri Monte Melkonyan'ı savaş meydanında öldürmesiyle ün yapmış İbad Hüseyinli'yi 50'nci doğum günü münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, telekonferans yoluyla Azerbaycan'a bağlanarak Karabağ Gazisi kahraman İbad Hüseyinli'ye övgü dolu sözlerle hitap etti. 'Yaşayan Kahraman' diye hitap ettiği İbad Hüseyinli'nin doğum gününü kutlayan Topçu, "Türk dünyasının kahraman evladı İbad Hüseyinli benim kardeşim dediğim ve tanımaktan şeref duyduğum bir şahsiyettir. Azerbaycan'ımızın yetiştirdiği Karabağ savaşında en ön safta çarpışmış, gazi olmuş yaşayan kahraman bir kardeşimizdir. Kendisine, 50'nci ad gününde nice uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Onun kahramanlığı sadece savaş meydanında değil"

Topçu, Hüseyinli'yle ilgili de özel açıklamalarda bulundu. Topçu, "İbad'ın yaptığı kahramanlıklar neticesinde Türk dünyasının büyük devlet adamı Haydar Aliyev'de kendisini bayrak madalyasıyla ödüllendirmiştir. İbad, Türk dünyası kahramanı olmasının yanında, çok kadirşinas bir kişiliğe sahip olup, sadece savaş meydanındaki kahramanlığıyla değil, dostluğu ve kardeşliğiyle de merhum Haydar Aliyev'in 'iki devlet, bir millet' tarifindeki kardeşliğini de kendisinde görebilmeniz mümkün. Ben Azerbaycan'a gittiğim zaman Karabağ Şavaşı'nın yaşandığı toprakları İbad sayesinde görmüş oldum. Kendisiyle Ermeni bombalarının düştüğü Çemenli'ye, Ağdam'a gittik. Orada şehitlerimizin evlerini ziyaret ettik, sınıra kadar ilerledik. Ermeniler'ce İbad'a düzenlenen suikastin yapıldığı ve şehitlerimizin olduğu yerleri görme imkanımız oldu" diye konuştu.

"İbad gibi insanlar toplumların mihenk taşı, milli refleksidir"

İbad Hüseyinli'nin sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için rol model olduğuna değinen Topçu, "İbad'ın Karabağ'da vermiş olduğu mücadelenin seminerlerle, konferanslarla anlatılmasını hep istemişimdir. Bununla ilgili birçok faaliyet yaptık ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bizim şöyle bir eksiğimiz oluyor kahramanlarımıza, büyük devlet adamlarımıza, entellektüellerimize hayattayken pek dikkat etmiyor ancak onlar ahirete intikal edince kıymetlerini anlıyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. İbad Hüseyinli gibi yaşayan kahramanlarımızı toplumun önüne koyup, gelecek kuşaklara bir rol model olarak sunmak geleceğimiz için de çok önemli. İnşallah bundan sonra bu kahraman evlatlarımızı üniversitelerimiz, STK'larımız ele alır, onların hayatlarını, yaptıklarını toplumun önüne koyar ve anlatır. Çünkü ifade ettiğim gibi bütün Türk dünyasının istiklal ve istikbali için İbad gibi kahramanların, bilinmesi ve tanınması gerekir. İbad gibi insanlar toplumların mihenk taşı, milli refleksidir. Onlar olmadan size yapılan her saldırıyı sünger gibi içinize çeker, parçalanıp yok olduğunuz zaman aklınız başınıza gelir. Fakat İbad gibi vatanınız tehlikeye düştüğü zaman, sağına soluna bakmadan ayağa kalkıp, göğsünü düşmana siper eden kahramanlarınız olursa siz dünya durdukça var olursunuz. Allah onların eksikliğini vermesin, İbad kardeşime de Cenabı hak uzun ömürler nasip etsin 50'nci ad günü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

İbad Hüseyinli Kimdir?

1970'te Karabağ'da doğmuş, ortaokulu bitirdikten sonra askere gitmiş, Yurduna döndükten sonra ilan edilmemiş Karabağ Savaşı'na gönüllü olarak katılmış ve bir istihbarat birliğinin komutanlığına getirilmiştir. Dağlık Karabağ topraklarının bir bölümünün korunup saklanmasında, Ermenilerin Kür Nehri kıyılarına çıkmalarının önlenmesinde üstün hizmetleri olmuştur. 1993 Haziran'ında, gerçek adı Monte Melkonyan olan ASALA liderini öldürmüş; aynı yıl operasyon dönüşü sırasında anti tank mayını sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve 28 gün komada kalmıştır. Uzun süre gördüğü tedavi sonrasında, doktorunun bütün muhalefetine rağmen savaş bölgesine dönmüştür. 1994'yılında Haydar Aliyev, onun hizmet ettiği birliğe gitmiş ve kendisine "Sengerde Milli Kahraman" adını verdiğini duyurmuştur. 1994 yılı 9 Ekim'inde de "Azerbaycan Bayrağı" nişanı ile ödüllendirilen İbad Hüseyinli evli ve üç çocuk sahibidir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli'nin 50'nci doğum gününü unutmadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Haber
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Naci Bostancı Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Özkan Uğur Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Futbol Haziran Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli'nin 50'nci doğum gününü unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 15:43:23. #1.15#
title