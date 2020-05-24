Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
24.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:31

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir. Ruhen, aklen ve bedenen sağlam yetişen gençlik, kendine, ülkesine, milletine ve bütün insanlığa elbette faydalı olacak ve böyle donanımlı gençliğin söz sahibi olacağı dünyamızda inşallah barışın, güvenliğin, adaletin ve esenliğin hakim olduğu bir dünya olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğünün bayramlaşma programına telekonferansla katıldı. Programa Topçu'nun yanısıra Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yard. Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, üniversite yönetimi, Mütevelli ve Denetleme Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve öğrenciler katıldı. Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyesi de olan Topçu, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dünyaya büyük kriz yaşatan virüs ile devlet-millet el ele verdiğimiz bu mücadele günlerinde ve Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde bayramın maneviyatında Manas Üniversitesi ailesi ile ekran aracılığıyla da olsa birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bizler bu günlerde el ele, göz göze, diz dize, yüz yüze olmasak da, gönül gönüle ve kalp kalbe olacak ve bu krizi ülkelerimizi yönetenler ile birlikte üzerimize düşen görevleri yaparak beraber yeneceğiz inşallah."

"Ne yazık ki bayramlarımız buruk geçiyor"

Buruk bir bayram geçirildiğini kaydeden Topçu, "Nedeni ise kardeşlerimizin yaşadığı birçok ülke ve beldelerde süren adaletsiz savaşlar, işgal ve zulümlerdir. Dininden, dilinden ve ırkından ötürü milyonlarca insanın dünyada mülteci durumunda olduğunu bilmek insanım diyen herkesi derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir"

"Cumhuriyetimizin kurucusu, kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözlerini paylaşan Topçu, "Atatürk, bu sözlerini Türk gençliğine hitaben söylemiş ama bu sözler her ülkenin gençliği için de geçerli kanaatimce. Çünkü gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir. Ruhen, aklen ve bedenen sağlam yetişen gençlik, kendine, ülkesine, milletine ve bütün insanlığa elbette faydalı olacak ve böyle donanımlı gençliğin söz sahibi olacağı dünyamızda inşallah barışın, güvenliğin, adaletin ve esenliğin hakim olduğu bir dünya olacaktır. Bütün insanlık için barış ve esenlik dileklerimle, Manas ailesinin şahsında İslam aleminin de Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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