Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ekonomik teröre karşı devlet-millet el ele mücadele"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Terör örgütleri ile güvenlik güçlerimiz mücadele ederken, ekonomik teröre karşı da iş adamlarımızla, müteşebbislerimizle ve emekçilerimizle birlikte, devlet-millet el ele mücadele ediyoruz"dedi.

BBP Beypazarı ilçe teşkilatı iftar yemeği programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, davet edildiği iftar yemeğine katıldı. İftar programı sonrası ilçenin meşhur maden suyu fabrikasını ziyaret eden Topçu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ekonomik teröre karşı birlikte mücadele ediyoruz "

Ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Topçu, "Ekonomik saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri ile güvenlik güçlerimiz mücadele ederken, ekonomik teröre karşı da iş adamlarımızla, müteşebbislerimizle ve emekçilerimizle birlikte, devlet-millet el ele mücadele ediyoruz. Bu birliktelik sayesinde bu saldırıların da Allah'ın izniyle üstesinden geliyoruz ve gelmekteyiz" diye konuştu.

"Daha fazla iş imkanı ve refah sağlanacak"

Devletin aldığı tedbirler çerçevesinde önemli istihdamlar yapılacağını vurgulayan Topçu, "Ülkemizde bu kalitede bir tesise sahip ve istihdam katkı noktasında bu kadar güçlü iş yerlerinin sayısı daha da artacak ve insanımıza daha fazla iş imkanı ve refah sağlanacaktır. Bu iş yerinin merhum kurucusu Sayın Mehmet Cemil Ercan'ı rahmetle anıyor 27 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan yönetim kurulu başkanı kardeşim Niyazi Ercan şahsında bütün çalışanları kutluyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kimse engel olamayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle birlikte kutlu yükselişine devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA