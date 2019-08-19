Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı

19.08.2019 21:25

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayınladı. Topçu yayınladığı mesajında, "63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım dönemde, Kültür ve Turizm Bakan Müsteşarı olarak birlikte çalıştığım değerli Bakan Yardımcımız Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun hocayı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, Haluk hocaya Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, mesai arkadaşlarına, başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Haluk hoca, kültürümüze önemli katkıları olmuş akademisyen ve tecrübeli bir bürokrattı. Devlet millet sağ olsun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA