Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral:
06.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:50

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Özel'in ısrarla Atatürk'ün kemikleri üzerinden siyaset yapması her şeyden önce Atatürk'e ihanettir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Özel'in ısrarla Atatürk'ün kemikleri üzerinden siyaset yapması her şeyden önce Atatürk'e ihanettir. Bu noktada haklı olarak bir çıkarımda bulunmak gerekirse, Atatürk mezarından çıkmış olsa ve Özgür Özel'in bu istismarcı tutumunu görse, sanırım kuracağı cümle; 'Ben Kemalist değilim!' olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapmasının Atatürk'e ihanet olduğunu belirterek, "Edebiyat derslerinden hatırladığım kadarıyla canlı cansız varlıkları kişileştirerek konuşturma sanatına 'intak' deniliyor. Son zamanda CHP'nin garip Başkanvekili Özgür Özel, kendine özel bir sanat geliştirerek ölüleri konuşturmaya başlamış ve bunun adına da 'Kemalizm' diyerek siyaset dilini sübjektif ve irrasyonel bir alana çekme gayretindedir. Sayın Özel işi o kadar abartmıştır ki; Atatürk'ün kabrinden haberler veren bir 'mezar haber ajansı' gibi çalışmaktadır. Atatürk, Türk Tarih Kurumu Başkanı'nı sevmiyor, Diyanet İşleri Başkanı'nın o makamda olması Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor, Atatürk Cumafakılı Köyü'nün muhtarından haz etmiyor, Atatürk Of Shell Benzinlikte pompacılık yapan o esmer çocuğun tavırlarına da uyuz oluyor, şu dağ başında kaval çalan çobanın melodisi Atatürk'ü rahatsız ediyor diyecek kadar siyaset dilini realiteden koparmıştır. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir' demiş olmasına rağmen Sayın Özel'in ısrarla Atatürk'ün kemikleri üzerinden siyaset yapması her şeyden önce Atatürk'e ihanettir. Bu noktada haklı olarak bir çıkarımda bulunmak gerekirse, Atatürk mezarından çıkmış olsa ve Özgür Özel'in bu istismarcı tutumunu görse, sanırım kuracağı cümle, 'Ben Kemalist değilim!' olacaktır. Garip Başkanvekili diyorum çünkü Sayın Özel'in kullandığı üsluba bakılınca reel olanın kendisinde, kendisinde olanın ise realitede karşılığı yok!. Siyasetin rasyonelleşmesi adına Sayın Özel'e kendine özel ölüleri konuşturma sanatından vazgeçmesini telkin ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri siyaset perdesinde bir 'ibiş' karakteri çıkartılacak kukla malzemesi değildir; bu durum Atatürk'ün kemiklerinin yanı sıra millet vicdanın da sızlatır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haber
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haber
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haber
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haber
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Haber
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor Haber
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Ajda Pekkan Bülent Ersoy Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:30:57. #1.14#
title