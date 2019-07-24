Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Ahlat'ta

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında devam eden çalışmaları inceledi

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında devam eden çalışmaları inceledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Ak Parti Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile Okçular Vakfı Heyeti Muş'un Malazgirt ilçesindeki temaslarının ardından Bitlis'in Ahlat ilçesinde geldi. 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanının bulunduğu Çarho mevkiinde devam eden çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindeki heyet, Bitlis Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Buğra Azapağası ve AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan tarafından karşılandı.

"Cumhurbaşkanımızı bu yıl etkinliklerde şeref misafiri olarak ağırlamak istiyoruz"

Beraberindekilerle beraber kutlama alanında devam eden çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Uğur Çevik; ?"Bugün buraya ilçe ve ilimizin protokolüyle beraber 23-25 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak kutlama etkinlikleri için denetime geldik. Sultan Alparslan otağı alanı geçen senede olduğu gibi bu yılda etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. Gördüğümüz kadarıyla çok büyük eksikliklerin olmamasıyla beraber halen tamamlamamız gereken bir kaç önemli husus var. Onlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Kısmet olursa Cumhurbaşkanımızın alana teşrifleri içinde ön hazırlık çalışmalarını değerlendirdik. İnşallah yetiştirebilirsek, Cumhurbaşkanımızı da bu yıl etkinliklerde şeref misafiri olarak ağırlamak istiyoruz. Umarım tüm çalışmalar son 1 ay içerisinde hızlıca yapılarak yetişir. Elimizden gelen tüm gayreti bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla beraber yürüterek, en kısa sürede tamamlayıp etkinlik alanını hazır hale getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Ak Parti Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile beraberindekiler daha sonra Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ettiler. Burada heyete Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Ahlat önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Daha sonra mezarlıktan yürüyerek Emir Bayındır Kümbeti'ne geçen heyet buradaki ziyaretlerinin ardından

Ahlat Belediyesi tarafından verilen yemeğe geçildi. Yemek programı sonra Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ile Ak Parti Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e Ahlat çinisi ve Ahlat Bastonu hediye edilirken, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül tarafından Tutkara tekniği ile yapılan tablolar hediye edildi. Heyet Ahlat ziyaretlerinin ardından Van'a doğru hareket etti.

Kaynak: İHA