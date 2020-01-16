Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan evlat nöbetindeki annelere ziyaret
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan evlat nöbetindeki annelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

16.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:23
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan evlat nöbetindeki annelere ziyaret

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan, çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 67 ailenin umutlu bekleyişi 136'ıncı gününde de sürerken, ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan, evlat nöbetindeki aileler ile bir araya geldi. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Orhan, çocuklarının durumu ile ilgili de ailelerden bilgi aldı. Oturma eylemindeki ailelerle tek tek görüşen Orhan, daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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