Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan kimdir?

ATAMA KARARI YAYINLANDI

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılındatamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini

aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı. Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

Göksel Aşan 10 Nisan Resmi Gazete atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.