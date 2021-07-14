Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe yerleşkesinde darbecilerce başından vurularak ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gazi Turgut Aslan, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kendisini kurtaran polislere teşekkür etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe yerleşkesinde darbecilerce başından vurularak ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gazi Turgut Aslan, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kendisini kurtaran polislere teşekkür etti.

Özel harekattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er tarafından karşılanan Turgut Aslan, vurulduğu ana kadar yaşadıklarını anlattı ve bir taraftan darbeci hainlerle çatışırken diğer taraftan da kendisini kurtarmak için arama-kurtarma ekibi kuran Eraslan Er ile polislere teşekkür etti.

Aslan, daha sonra makamında ziyaret ettiği Er'e Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti. Er ise Aslan'a üzerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü amblemi bulunan tablo ile şapka takdim etti.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, Eraslan Er'in 14 Temmuz 1992'de Hakkari-Van kara yolunda yol kesen PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan babası Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Ali Er'i de rahmetle andı.

Aslan ve Er, şube müdürlüğünde, şehit özel harekat polisleri anısına kurulan bölüme de ziyarette bulundu. Aslan burada anı defterini imzaladı, dua etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonrası Aslan, Er tarafından uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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