Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış Beyşehir'de STK temsilcileri ve basınla buluştu
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış Beyşehir'de STK temsilcileri ve basınla buluştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış Beyşehir'de STK temsilcileri ve basınla buluştu
15.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:32

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, hayırsever işadamları Ali-Kamil Akkanat kardeşlerin de katıldığı Yaka Manastır Tabiat Alanı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Akış, Beyşehir'de tüm kurum ve kuruluşlarla el birliği ve birlik beraberlik içerisinde olmanın önemine dikkati çekti.

"Beyşehir'de birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz." diyen Akış, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda, bu birliğin ve beraberliğin en güzel göstergesi. Katılımlarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle geçirdiğimiz bu süreçte, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bu salgını gerekli uyarılara dikkat ederek, en kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum."

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Beyşehir'in hedefinin Anamas Dağı kadar büyük olduğunu belirtirken, "El olacağız, bir olacağız, birlik olacağız. Hep beraber sanayi kenti olacağız, tarım kenti olacağız, turizm şehri olacağız. Beyşehir Gölü'nün kıyısında turizmi unutmayacağız. Karaburun'dan, Köprübaşı'na kadar ışıl ışıl, yemyeşil yapacağız. Allah bizlere Beyşehir gibi eşsiz bir tablo koymuş, bizlerde hep birlikte bu tablonun sadece çerçevesini yapacağız." dedi.

Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat da Beyşehir'de fabrikalar kadar okullara da çok önem verdiğinin altını çizerek, "Okullara önem vermemin sebeplerinden bir tanesi şu an yanımda olan Mustafa Akış. Mustafa'nın döneminde, onların ve öğretmenlerin sayesinde o okul Konya'da üçüncü seçildi. 40 kişiden 36 tanesi üniversiteyi kazandı. Bu 36 kişinin aralarında devletin üst kademesinde çalışanlarımız var. Bu yüzden benim için okulların önemi büyük." dedi.

Akış, konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin kendisine aktardığı sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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