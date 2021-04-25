Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan'ın, Lübnan'dan sebze ithalatını durdurma kararını devlet erkanıyla görüşecek
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Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan'ın, Lübnan'dan sebze ithalatını durdurma kararını devlet erkanıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan'ın, Lübnan'dan sebze ithalatını durdurma kararını devlet erkanıyla görüşecek
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan'ın, Lübnan'dan meyve ve sebze ithalatının yasaklanması yönündeki kararını görüşmek üzere pazartesi günü devlet erkanını toplantıya çağırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan'ın, Lübnan'dan meyve ve sebze ithalatının yasaklanması yönündeki kararını görüşmek üzere pazartesi günü devlet erkanını toplantıya çağırdı.

Lübnan'dan Suudi Arabistan'a meyve ve sebze ihracatı yapılan konteynerlerde uyuşturucu maddelere rastlanması üzerine Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığınca getirilen yasağın ardından Lübnan'da siyasi çevreler harekete geçti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın çağrısıyla ve onun başkanlığında pazartesi günü, Başbakan Hassan Diyab ile bazı bakanların yanı sıra emniyet ve gümrük teşkilatı yetkilileri, tarım ve ihracat sektörünün bazı paydaşlarının da katılacağı bir toplantı düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıda Suudi Arabistan'ın kararıyla ilgili alınması gereken tedbirlerin görüşüleceği kaydedildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı 23 Nisan'da, Lübnan'dan gelen konteynerlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine bu ülkeden yapılan ithalatın pazar gününden itibaren durdurulmasına karar vermişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan menşeli uyuşturucu kaçakçıları tarafından Suudi Arabistan'a yönelik eylemlerde artış yaşanması nedeniyle alınan kararın, Lübnan makamları bu tür eylemleri durdurmak için gerekli tedbirleri alıncaya kadar yürürlükte kalacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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