Cumhurbaşkanı Atama kararları Resmi Gazete'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Atama kararları Resmi Gazete'de
24.06.2020 05:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 05:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

6 üniversiteye rektör atandı

Atama Kararlarına göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var Haber
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat Haber
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Atama kararları Resmi Gazete'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 05:53:44. #1.15#
title