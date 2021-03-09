Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de

09.03.2021 02:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:18
Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'te yayımlanan atama kararına göre Türkiye Varlım Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü'ne Salim Arda Ermut getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'te yayımlanan atama kararına göre Türkiye Varlım Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü'ne Salim Arda Ermut getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre, Türkiye Varlım Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alındı. Bu suretle boşalan koltuğa Salim Arda Ermut atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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