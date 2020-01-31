Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider ile 'koronavirüs'ü görüştü

31.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:39

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Rum Lider Nikos Anastasiadis'ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider'e her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önerdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rum Liderin öneriye olumlu yaklaştığı belirtilerek, Akıncı'nın İki Toplumlu Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Samani'ye, İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin Kıbrıslı Türk üyelerinin gerekli hazırlık çalışmalarını ivedilikle başlatması için talimat verdiği vurgulandı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin 3 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'de bu amaçla ara bölgedeki Ledra Palace Hotel'de toplanması kararlaştırıldı. Komitenin toplantısına Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis de saat 19.00'da katılacak.

Kaynak: DHA