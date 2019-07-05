Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber ile görüştü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın Büyükelçi Garber'i Cumhurbaşkanlığında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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