Cumhurbaşkanı Adayı Olmak İçin Gereken 100 Bin İmza Süreci Nasıl İşleyecek?

Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin seçim ittifakına ve Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00'den sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek. Siyasi partiler, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı aday gösterme sürecinde sadece bir aday için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek.

100 BİN SEÇMEN TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLEN KİŞİLER GEÇİCİ ADAY LİSTESİNDEN GÖSTERİLECEK

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ya iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlileri de (belediye başkanları dahil) aday listesinin kesinleştiği 13 Mayıs 2018 Pazar günü görevlerinden ayrılmış sayılacak. Bu durum YSK tarafından, aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma bildirilecek. CHP'nin muhtemel adayları arasında gösterilen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, aday gösterilmesi halinde 13 Mayıs'a kadar görevde kalacak. Bu tarihten sonra görevinden ayrılmış sayılacak.

İŞTE İTTİFAK USULÜ

YSK'nın ittifak usulüne ilişkin kararından öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçim ittifakı seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, YSK tarafından hazırlanarak ilan edilen seçim takviminde belirlenen 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00'ye kadar genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim edecek.

6 Mayıs'tan saat 17.00'den sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.

Siyasi partiler, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

Siyasi partiler, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam edecek.

İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün (19 Mayıs) saat 17.00'ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

100 BİN İMZA SÜRECİ

YSK, en çok merak edilen seç- menlerin 100 bin imza ile aday gösterme sürecine ilişkin usulleri de belirledi. Süreç, şöyle işleyecek: