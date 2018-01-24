Cumhurbaşkanı Adayı Anan'ın "Seçmen Listesinden" Çıkarılması

Mısır'da cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın, "askeri unvanını" taşımaya devam ettiği için seçmen listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın Ulusal Seçim Komisyonu bünyesindeki yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde, "askeri unvanını" taşımaya devam eden Anan'ın aday olma ve oy kullanma hakkının bulunmadığı belirtildi.

Anan'ın seçmen listesinde isminin yer almasını "büyük bir suç ve hukukun ihlali" olarak nitelendiren kaynaklar, anayasaya göre askerlerin oy kullanma ve aday olma hakkının bulunmadığını vurguladı.

Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonunun, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın adını seçmen listesinden çıkardığı duyurulmuştu.

Mısır ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Sami Anan hakkında soruşturma başlatacağı duyurulmuş, askeri soruşturma makamları Anan konusunda yayın yasağı getirmişti. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise eski Genelkurmay Başkanı'nın gözaltına alındığını ifade etmişti.

Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, cuma gecesi internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.