Cumhurbaşkanı açıklama yapacak mı?

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi ise Kurban Bayramı tatili süresi olacak. Peki, Cumhurbaşkanı açıklama yapacak mı? İşte, detaylar…

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi. Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs verilerinden aşılamaya ve bayram tatili süresine kadar birçok konuyu ele alacak. Peki, Cumhurbaşkanı açıklama yapacak mı?

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Kabine toplantısı, bugün 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı bu akşam toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek bayram tatilinin kaç gün olacağını paylaşacak.