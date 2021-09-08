Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre - Cumhurbaşkanı açıkladı!

- Cumhurbaşkanı açıkladı! Çeltik üreticilerinin yüzü güldü

Hasat öncesi açıklanan fiyatlar üreticileri sevindirdi

EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeltik alım fiyatlarıyla ilgili açıklaması Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği Edirne'de sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacağı açıklaması Edirne'deki üreticileri sevindirdi.

"Açıklanan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü"

Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakını Edirne'den gerçekleştiriliyor. 500 bin dönümlük bir alanda ekim yapılan Edirne'de açıklanan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatlardan memnun olduklarını söyleyen Çeltik üreticisi Salim Evren, TMO'nun çeltik alim fiyatını çok beğendiklerini aktardı.

"700-800 kilogram verim bekliyoruz"

Fiyatlar açıklanmamış olsaydı belki seneye bu ürünü ekemeyecek duruma gelmiş olacaklarını belirten Evren, "Bu yıl çeltiklerin çoğunda hastalık oluştu. Ama biz çeltiklerimizin bakımını iyi yaptık, hastalık olmadı. Bazı arkadaşlarımızın çeltiklerinde hastalık oluştuğu için üzgünüz. Tabi bu durumda açıklanan fiyatların talebimizi karşılayacak olması bizi mutlu etti. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür ederiz. Şimdi hasat yaptıktan sonra açıklanan fiyattan alım yapılmasını bekleyeceğiz. Üründe 700-800 kilogram dekarına verim bekliyoruz. Bu yıl ürünümüzde verim güzel" ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlar açıklandı şimdi hasat zamanı"

Bu yıl dönümünden 800 kiloya yakın verim beklediklerini belirten Üretici Ahmet Evren, çeltik alım fiyatlarının açıklanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Devletin çiftçilerin yanında olmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Evren, fiyatlarin açıklanmasının ardından hasat zamanını beklediklerini söyledi.

Çeltik hasadının Eylül ayının ortasından itibaren başlaması bekleniyor.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü - Haberler Ekonomi
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