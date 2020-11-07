Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresi ve Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapılan yeni yolun...