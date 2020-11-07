Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

07.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:02

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresi ve Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapılan yeni yolun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresi ve Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapılan yeni yolun açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı kent merkezindeki Kahramanmaraş Stadyumuna geçti. Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kongre'den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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