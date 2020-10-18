Cumhurbaşkan Erdoğan: "Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca...
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Cumhurbaşkan Erdoğan: "Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca...

18.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:22
Cumhurbaşkan Erdoğan:

Cumhurbaşkan Erdoğan: "Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir.

Cumhurbaşkan Erdoğan: "Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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