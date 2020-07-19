Cumhurbaşkan Erdoğan Ayasofya ziyaretinin fotoğraflarını paylaştı
AYASOFYA Camii'ne sürpriz ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cami içinden çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
19.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:23
AYASOFYA Camii'ne sürpriz ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cami içinden çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, Ayasofya'da bulunduğu anlara ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabı twitter'dan paylaştı.
Kaynak: DHA